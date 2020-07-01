Явка на голосование по поправкам к конституции превысила 63%

Средняя явка по России на голосование по поправкам к конституции на 18:00 мск составила 63,32%. Такие данные представлены на онлайн-табло в ЦИК.
В основной и заключительный день голосования участки продолжают работу до 20:00 по местному времени.
Напомним, сегодня в России проходит седьмой день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Участки в регионах Дальнего Востока и Сибири уже закрыты, ведётся подсчёт голосов. Чукотка первой в России подсчитала результаты голосования.