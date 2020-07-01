Наблюдатель из Берлина — о голосовании в Крыму: Всё проходит демократично и транспарентно

Международный эксперт, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн наблюдает за ходом общероссийского голосования по поправкам к конституции уже несколько дней. Ранее он посетил избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а сегодня, в основной и завершающий день плебисцита, он оценивал ситуацию в Крыму.

— Относительно голосования могу сказать точно: всё хорошо организовано, всё демократично и транспарентно. Я посетил много избирательных комиссий в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь я решил приехать в Крым. Мы в нашей партии "Альтернатива для Германии" уважаем желание крымчан присоединиться к России, — рассказал наблюдатель.

По словам Линдеманна, у него была неоднократная возможность побеседовать с простыми крымчанами, как он говорит, "с улицы". 90% из них заявили, что счастливы быть частью России и гордятся этим.

— И я понимаю почему, — продолжил он. — Я в Крыму далеко не в первый раз. И я вижу, как Крым преображается. Инфраструктура Крыма совершенствуется. К сожалению, санкции западных стран тормозят этот процесс. И я не вижу причин для этих санкций.

Германский политик добавил, что референдум-2014 был честным и демократичным, поэтому его результат следует признать уже давно. По его словам, очень многие немецкие бизнесмены хотят наладить деловое сотрудничество с бизнесом в Крыму, но не могут этого сделать, и это печально.