Зюганов опроверг сообщения о рассылке коммунистам — членам избиркомов "особого мнения"

После заявления члена ЦИК Антона Лопатина, что некоторым членам избирательных комиссий от КПРФ поступили одинаковые "особые мнения" по итоговым протоколам, председатель Центризбиркома Элла Памфилова связалась с лидером Компартии и предостерегла его от провокаций. Геннадий Зюганов ответил, что никаких "особых мнений" не рассылалось. Памфилова привела слова политика, что КПРФ "за государство, мы не работаем с провокаторами, мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести".

— Хочу, чтобы услышали мои коллеги: никаких таких указаний, это не идёт от руководства Компартии... Услышали и будут работать, не оглядываясь на эти дешёвки. А в соответствии с тем, что на самом деле происходит, [нужно решать] подписывать или не подписывать [итоговые] протоколы, исходя из реальной ситуации и того, что реально происходит на участке, — заявила в информационном центре ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она добавила, что среди представителей Компартии могут быть группы, которые разделяют идеи радикальных противников голосования по поправкам к конституции.

— В направлении провокаций слились в полном экстазе. Все заготовки — это какое-то левое ответвление, ведут себя ребята не по-коммунистически точно, — заключила Памфилова.