Зюганов опроверг сообщения о рассылке коммунистам — членам избиркомов "особого мнения"

Глава ЦИК призвала сотрудников избирательных комиссий работать, "не оглядываясь на эти дешёвки".

После заявления члена ЦИК Антона Лопатина, что некоторым членам избирательных комиссий от КПРФ поступили одинаковые "особые мнения" по итоговым протоколам, председатель Центризбиркома Элла Памфилова связалась с лидером Компартии и предостерегла его от провокаций. Геннадий Зюганов ответил, что никаких "особых мнений" не рассылалось. Памфилова привела слова политика, что КПРФ "за государство, мы не работаем с провокаторами, мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести".

— Хочу, чтобы услышали мои коллеги: никаких таких указаний, это не идёт от руководства Компартии... Услышали и будут работать, не оглядываясь на эти дешёвки. А в соответствии с тем, что на самом деле происходит, [нужно решать] подписывать или не подписывать [итоговые] протоколы, исходя из реальной ситуации и того, что реально происходит на участке, — заявила в информационном центре ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она добавила, что среди представителей Компартии могут быть группы, которые разделяют идеи радикальных противников голосования по поправкам к конституции.

— В направлении провокаций слились в полном экстазе. Все заготовки — это какое-то левое ответвление, ведут себя ребята не по-коммунистически точно, — заключила Памфилова.