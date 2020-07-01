Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.

— Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются, хотя мы рекомендовали не публиковать эти экзитполы... Поскольку эта информация всё равно распространялась бы с разной степенью точности — каждый поёт как знает, — то это будет полная несуразица. Мы решили этот процесс упростить, — уточнила она.

Памфилова подчеркнула, что, публикуя предварительные результаты, ЦИК действует "в интересах максимальной открытости и легитимности". Тем не менее обнародованные данные комиссия не комментирует до полного завершения голосования. К примеру, Чукотка уже подсчитала голоса, а значит наблюдатели и другие связанные с голосованием лица могут начать её "выдавать и интерпретировать так, как они это понимают". Поэтому ЦИК и решил не придерживать публикацию результатов по региону.