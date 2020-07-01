Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Явка на голосование по поправкам в Москве достигла 53%

Самую активную гражданскую позицию по стране продемонстрировали жители Чечни. Там свой долг исполнили уже 93,12% избирателей.

90
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве на 19:00 составляет 53,08%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центризбиркома РФ.

В лидеры по числу проголосовавших вырвалась Чечня — 93,12%. За республикой следуют Тыва — 90,7%, Кемеровская область — 87,49, Башкортостан — 86,85% и Татарстан — 86,11%.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Как уже сообщал Лайф, избирательные участки также работают в Индии, Азербайджане, Таджикистане, на Украине и в других странах.

Выбор редакции

Loading...