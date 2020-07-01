Явка на голосование по поправкам в Москве достигла 53%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве на 19:00 составляет 53,08%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Центризбиркома РФ.
В лидеры по числу проголосовавших вырвалась Чечня — 93,12%. За республикой следуют Тыва — 90,7%, Кемеровская область — 87,49, Башкортостан — 86,85% и Татарстан — 86,11%.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Как уже сообщал Лайф, избирательные участки также работают в Индии, Азербайджане, Таджикистане, на Украине и в других странах.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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