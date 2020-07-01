Жители Екатеринбурга рассказали, почему проголосовали за поправки к конституции

Отмена двойного гражданства для чиновников, социальные гарантии, развитие медицины, защита животных и неотчуждаемость российских территорий названы самыми популярными поправками к конституции среди жителей Екатеринбурга, проголосовавших за внесение изменений в основной закон страны. Видео с опросом общественного мнения на улицах города опубликовал паблик "Стань президентом".
— Самая главная статья, чтоб ни одного клочка земли никому не отдавать, — заявила местная жительница.
— Что нужно защищать животных. А считаю, что это должно быть в приоритете у государства, — говорит в ролике девушка.
Напомним, сегодня в России проходит седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. Явка по стране уже превысила 60%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты, спортсмены.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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