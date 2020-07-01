Жители Екатеринбурга рассказали, почему проголосовали за поправки к конституции

Отмена двойного гражданства для чиновников, социальные гарантии, развитие медицины, защита животных и неотчуждаемость российских территорий названы самыми популярными поправками к конституции среди жителей Екатеринбурга, проголосовавших за внесение изменений в основной закон страны. Видео с опросом общественного мнения на улицах города опубликовал паблик "Стань президентом".

— Самая главная статья, чтоб ни одного клочка земли никому не отдавать, — заявила местная жительница.

— Что нужно защищать животных. А считаю, что это должно быть в приоритете у государства, — говорит в ролике девушка.