Членов "Яблока" и участников движения "Нет" поймали за фальсификацией соцопроса о голосовании

Видео © Telegram / "Медиатехнолог"

Участников движения "Нет" и политической партии "Яблоко" поймали за фальсификацией результатов опроса избирателей, который они сами же и проводили возле участков для голосования. Как сообщает telegram-канал "Медиатехнолог", интервьюеры записывали в графу "против" тех, кто на самом деле проголосовал "за". Несколько таких случаев попали на видео.

— Мы решили посмотреть, как проводятся "независимые опросы", представлялись координаторами и спокойно наблюдали. После "плохих" утренних результатов прошла команда и экзитполщики стали записывать людей "за" в графу "нет", — говорится в публикации канала.