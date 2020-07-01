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Членов "Яблока" и участников движения "Нет" поймали за фальсификацией соцопроса о голосовании

Вопреки ответам респондентов они ставили галочку в графе "против".

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Видео © Telegram / "Медиатехнолог"

Участников движения "Нет" и политической партии "Яблоко" поймали за фальсификацией результатов опроса избирателей, который они сами же и проводили возле участков для голосования. Как сообщает telegram-канал "Медиатехнолог", интервьюеры записывали в графу "против" тех, кто на самом деле проголосовал "за". Несколько таких случаев попали на видео.

Мы решили посмотреть, как проводятся "независимые опросы", представлялись координаторами и спокойно наблюдали. После "плохих" утренних результатов прошла команда и экзитполщики стали записывать людей "за" в графу "нет", — говорится в публикации канала.

Ранее за фальсификациями были замечены участники движения "Голос". Съёмочная группа организовала фальшивый избирательный участок и сняла сюжет о нарушениях на нём. Кроме того, в Москве наблюдателя "Голоса" заметили с поддельным протоколом голосования, а в Сети появилось видео, как куратор движения инструктирует провокаторов для фальсификации нарушений.

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