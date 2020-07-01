ЦИК намерена работать над тем, чтобы расширить процедуру электронного голосования в России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что намерена работать над тем, чтобы расширить применение на выборах в России электронного голосования.

При этом отмечается, что очная процедура также прошла успешно, была обеспечена максимальная безопасность граждан. Кроме того, ЦИК предприняла все возможные меры, чтобы не допустить попыток проголосовать дважды и дублирования бюллетеней в электронной и обычной форме.