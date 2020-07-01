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ЦИК намерена работать над тем, чтобы расширить процедуру электронного голосования в России

Были предприняты все меры по недопущению попыток проголосовать дважды.

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Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что намерена работать над тем, чтобы расширить применение на выборах в России электронного голосования.

При этом отмечается, что очная процедура также прошла успешно, была обеспечена максимальная безопасность граждан. Кроме того, ЦИК предприняла все возможные меры, чтобы не допустить попыток проголосовать дважды и дублирования бюллетеней в электронной и обычной форме.

После подсчёта 50% протоколов предварительные результаты общероссийского голосования таковы: за высказались 76,24% россиян, против — 22,93%.

Напомним, дистанционное голосование завершилось 30 июня. Явка составила 93%.

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