"Я вне политики". Малахов объяснил, как оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками

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Телеведущий Андрей Малахов объяснил, что оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками к конституции, случайно. Он шёл в театр.
— Друзья, меня просто бомбит. Стоило мне раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как меня приписывают к собравшимся на Пушкинской площади, — сказал Малахов.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки. Малахов пожелал всем хорошего вечера и призвал всех беречь своих близких.
А всего на Пушкинской собралось 250–300 человек. Причём половина из них — это полиция и журналисты.
Ранее сообщалось, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65%.