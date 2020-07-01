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"Я вне политики". Малахов объяснил, как оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками

Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки.

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Видео © LIFE

Телеведущий Андрей Малахов объяснил, что оказался на Пушкинской площади, где собрались недовольные поправками к конституции, случайно. Он шёл в театр.

Друзья, меня просто бомбит. Стоило мне раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как меня приписывают к собравшимся на Пушкинской площади, — сказал Малахов.

Телеведущий призвал всех успокоиться и сказал, что проголосовал за поправки. Малахов пожелал всем хорошего вечера и призвал всех беречь своих близких.

А всего на Пушкинской собралось 250–300 человек. Причём половина из них — это полиция и журналисты.

Ранее сообщалось, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65%.

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