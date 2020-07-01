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Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%

Предварительные итоги ЦИК обнародует 2 июля в полдень.

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Фото © АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.

Она подчеркнула, что нарушений во время процедуры было очень мало.

В ЦИК добавили, что россияне свободно выразили свою волю, процесс был открытым и прозрачным, что гарантирует его максимальную легитимность.

Предварительные итоги общероссийского голосования о поправках к конституции Центральная избирательная комиссия пообещала обнародовать завтра в полдень.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ прошло с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки были развёрнуты по всей стране. Ранее ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на голосование по конституции.

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