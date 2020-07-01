Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.
Она подчеркнула, что нарушений во время процедуры было очень мало.
В ЦИК добавили, что россияне свободно выразили свою волю, процесс был открытым и прозрачным, что гарантирует его максимальную легитимность.
Предварительные итоги общероссийского голосования о поправках к конституции Центральная избирательная комиссия пообещала обнародовать завтра в полдень.
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Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ прошло с 25 июня по 1 июля. Сегодня, в основной день, участки были развёрнуты по всей стране. Ранее ЦИК назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на голосование по конституции.