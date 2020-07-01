Памфилова: Явка на голосование о поправках к конституции составила 65%

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции сообщила, что явка на голосование о поправках к конституции составила 65% от общего числа потенциальных избирателей.

Она подчеркнула, что нарушений во время процедуры было очень мало.

В ЦИК добавили, что россияне свободно выразили свою волю, процесс был открытым и прозрачным, что гарантирует его максимальную легитимность.

Предварительные итоги общероссийского голосования о поправках к конституции Центральная избирательная комиссия пообещала обнародовать завтра в полдень.