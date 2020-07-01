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В СПЧ заявили, что были попытки подорвать легитимность голосования по поправкам

Участки уже закрылись по всей территории России. Явка избирателей оказалась высокой.

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Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Голосование по поправкам к конституции состоялось без серьёзных проблем, но были попытки подорвать его легитимность. Об этом заявил журналистам соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод.

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьёзных проблем, но с очень серьёзными попытками подорвать его легитимность, что не удалось, — отметил он.

Напомним, сегодня был заключительный день, когда россияне могли выразить свою позицию. В 21:00 мск в России завершилось голосование по поправкам к конституции. По предварительным данным, поправки поддержали 73,24% россиян.

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