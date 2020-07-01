В СПЧ заявили, что были попытки подорвать легитимность голосования по поправкам

Голосование по поправкам к конституции состоялось без серьёзных проблем, но были попытки подорвать его легитимность. Об этом заявил журналистам соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод.
— Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьёзных проблем, но с очень серьёзными попытками подорвать его легитимность, что не удалось, — отметил он.
Напомним, сегодня был заключительный день, когда россияне могли выразить свою позицию. В 21:00 мск в России завершилось голосование по поправкам к конституции. По предварительным данным, поправки поддержали 73,24% россиян.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
"Всё идёт неплохо". Павел Крашенинников оценил предварительные итоги голосования
сегодня в 20:05
В ЦИК заявили, что подтвердились только два сообщения о нарушениях с карты движения "Голос"
сегодня в 19:47
ЦИК намерена работать над тем, чтобы расширить процедуру электронного голосования в России
сегодня в 19:33