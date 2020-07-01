В СПЧ заявили, что были попытки подорвать легитимность голосования по поправкам

Голосование по поправкам к конституции состоялось без серьёзных проблем, но были попытки подорвать его легитимность. Об этом заявил журналистам соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод.

— Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьёзных проблем, но с очень серьёзными попытками подорвать его легитимность, что не удалось, — отметил он.