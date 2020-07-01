"Уникальный процесс". В Общественной палате оценили голосование по поправкам к конституции

Члены Общественной палаты РФ в ходе пресс-брифинга оценили голосование о поправках к конституции и раскрыли основные моменты прохождения процедуры.

Председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права" Игорь Борисов отметил открытость и прозрачность во время народного волеизъявления. За процессом следили более 500 тысяч наблюдателей, что является беспрецедентным количеством. Он также обратил внимание на то, что выдача копий актов и иных документов не предусмотрена в течение голосования, только после подведения итогов. Поэтому поданные заявления и жалобы на отказ в выдаче копий не предусмотрены законом.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что это первый подобный опыт столь длительной процедуры голосования и в целом он удался. Явка оказалась выше, чем ожидалась, поскольку гражданам были предоставлены различные варианты голосования и обеспечена безопасность, и россияне в это поверили.

— Уникальный процесс, растянутый на семь дней. Хотим обсудить с ЦИК возможность голосовать в течение нескольких дней, обсудить такую практику. Это может быть чрезвычайно полезно, — сказал специалист.

Член Общественной палаты Москвы Олег Матвейчев рассказал о ходе голосования в столице. Он заявил: власти сделали всё возможное, чтобы процесс был максимально удобным для человека, безопасным в условиях пандемии коронавируса и чтобы явка состоялась. Общественник подчеркнул, что, согласно опросам, многие граждане хотели проголосовать и сделали это.

— Напрасно оппозиция хоронила путинское большинство. Оно живо, пришло и таким образом проголосовало. Оппозиция проиграла. Они психологически признают, что общество выступает за поправки, — пояснил он.