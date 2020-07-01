Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Уникальный процесс". В Общественной палате оценили голосование по поправкам к конституции

Явка была выше, чем ожидалась, на избирательных участках была обеспечена прозрачность процесса народного волеизъявления и безопасность граждан.

76
Post cover

Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Члены Общественной палаты РФ в ходе пресс-брифинга оценили голосование о поправках к конституции и раскрыли основные моменты прохождения процедуры.

Председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права" Игорь Борисов отметил открытость и прозрачность во время народного волеизъявления. За процессом следили более 500 тысяч наблюдателей, что является беспрецедентным количеством. Он также обратил внимание на то, что выдача копий актов и иных документов не предусмотрена в течение голосования, только после подведения итогов. Поэтому поданные заявления и жалобы на отказ в выдаче копий не предусмотрены законом.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что это первый подобный опыт столь длительной процедуры голосования и в целом он удался. Явка оказалась выше, чем ожидалась, поскольку гражданам были предоставлены различные варианты голосования и обеспечена безопасность, и россияне в это поверили.

Уникальный процесс, растянутый на семь дней. Хотим обсудить с ЦИК возможность голосовать в течение нескольких дней, обсудить такую практику. Это может быть чрезвычайно полезно, сказал специалист.

Член Общественной палаты Москвы Олег Матвейчев рассказал о ходе голосования в столице. Он заявил: власти сделали всё возможное, чтобы процесс был максимально удобным для человека, безопасным в условиях пандемии коронавируса и чтобы явка состоялась. Общественник подчеркнул, что, согласно опросам, многие граждане хотели проголосовать и сделали это.

Напрасно оппозиция хоронила путинское большинство. Оно живо, пришло и таким образом проголосовало. Оппозиция проиграла. Они психологически признают, что общество выступает за поправки, — пояснил он.

Матвейчев также отдельно похвалил Москву за хорошо подготовленное голосование.

Явка по стране уже превысила 63%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены. Граждане приходили семьями или даже с питомцами.

Выбор редакции

Loading...