Политолог отметил прекрасную организацию голосования по поправкам

Организация общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны оказалась на прекрасном уровне. Об этом сегодня заявил политолог и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

— Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% — сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным, — подчеркнул он в беседе с агентством "Москва".

Журавлёв отметил, что, по данным оппозиции, всего по России было зафиксировано менее 30 нарушений, 17 из которых связаны с повторным голосованием. И даже учитывая наличие нарушений, 30 инцидентов на миллионы проголосовавших россиян — это совершенно незначительная цифра, считает политолог. Журавлёв также добавил, что длительность голосования сделала его доступным в самых отдалённых уголках страны и позволила избежать столпотворений на избирательных участках в период пандемии коронавируса.