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Политолог отметил прекрасную организацию голосования по поправкам

Он особо подчеркнул тот факт, что за семь дней практически не было выявлено нарушений.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Организация общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны оказалась на прекрасном уровне. Об этом сегодня заявил политолог и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% — сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным, — подчеркнул он в беседе с агентством "Москва".

Журавлёв отметил, что, по данным оппозиции, всего по России было зафиксировано менее 30 нарушений, 17 из которых связаны с повторным голосованием. И даже учитывая наличие нарушений, 30 инцидентов на миллионы проголосовавших россиян — это совершенно незначительная цифра, считает политолог. Журавлёв также добавил, что длительность голосования сделала его доступным в самых отдалённых уголках страны и позволила избежать столпотворений на избирательных участках в период пандемии коронавируса.

Тем временем в России полностью завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области. ЦИК уже подсчитывает бюллетени, и по первым предварительным результатам, за поправки проголосовали более 70% россиян.

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