В Центральной России и Москве закрылись избирательные участки

В Москве, а также в остальной части Центральной России закрылись участки в рамках голосования по поправкам к Конституции РФ. Работа избирательных комиссий завершена в 20:00 по местному времени.
На территории страны голосование ещё продолжается только в Калининградской области. Оно завершится в 21:00 мск. В ЦИК меж тем сообщили, что по последним данным явка составляет уже 64,99%.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Но участки есть ещё и за рубежом. В некоторых из них ещё идёт голосование.