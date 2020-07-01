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В Центральной России и Москве закрылись избирательные участки

По предварительным данным, явка почти достигла 65%.

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Фото © ТАСС / Ковалев Пётр

В Москве, а также в остальной части Центральной России закрылись участки в рамках голосования по поправкам к Конституции РФ. Работа избирательных комиссий завершена в 20:00 по местному времени.

На территории страны голосование ещё продолжается только в Калининградской области. Оно завершится в 21:00 мск. В ЦИК меж тем сообщили, что по последним данным явка составляет уже 64,99%.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Но участки есть ещё и за рубежом. В некоторых из них ещё идёт голосование.

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