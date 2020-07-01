В Центральной России и Москве закрылись избирательные участки

В Москве, а также в остальной части Центральной России закрылись участки в рамках голосования по поправкам к Конституции РФ. Работа избирательных комиссий завершена в 20:00 по местному времени.

На территории страны голосование ещё продолжается только в Калининградской области. Оно завершится в 21:00 мск. В ЦИК меж тем сообщили, что по последним данным явка составляет уже 64,99%.