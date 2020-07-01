"Голос народа услышан". Международные эксперты высказались о голосовании по поправкам к Конституции России

Международные эксперты после рабочего визита в Санкт-Петербург рассказали о впечатлениях от общероссийского голосования по поправкам к конституции. Финский политолог Йохан Бекман отметил, что голосование удалось организовать на высшем уровне. При этом он рассказал, что в западных СМИ присутствует большое количество недостоверной информации.
— Происходит настоящая антироссийская агитация, очень много лживой информации присутствует в зарубежных и российских СМИ. В действительности всё совершенно не так, как пытаются показать российская оппозиция и её зарубежные кураторы. На этих выборах было соблюдено главное правило — голос народа услышан, — рассказал эксперт.
Политолог из Италии Андреа Джанотти также находился в России во время голосования. Он отметил высокий уровень организации голосования — с учётом эпидемиологической ситуации в стране. Эксперт также подчеркнул, что на всех участках, где он был, находились наблюдатели.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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— Могу уверить, что всё было организовано корректно, особенно учитывая текущие условия пандемии. Всем избирателям было обеспечено право выразить своё мнение. Что интересно, на всех участках находились наблюдатели — представители различных движений, — отметил политолог.
Белорусские эксперты Сергей Лущ и Алексей Дзермант подчеркнули условия безопасности для голосовавших граждан. Причём речь шла не только о потенциальных нарушениях, которых в итоге выявлено не было, но и о санитарной безопасности, которая была обеспечена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. По словам Дзерманта, опыт организации подобного мероприятия в условиях пандемии является уникальным.
— Можно сказать, что избирательные участки сейчас — самое безопасное место. Ничто не препятствует выражению мнения граждан. Мы как международные эксперты получили возможность задать любые вопросы организаторам. Везде ведётся видеофиксация. Местные избирательные комиссии проделали отличную работу, — в свою очередь отметил Сергей Лущ.
Ранее делегация международных экспертов прибыла с рабочим визитом в Крым для оценки качества проводимого голосования. Глава группы — депутат Европарламента Тьерри Мариани — подчеркнул, что процесс волеизъявления на полуострове был организован на высоком демократическом уровне.