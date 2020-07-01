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"Голос народа услышан". Международные эксперты высказались о голосовании по поправкам к Конституции России

Особое внимание они обратили на безопасность в условиях эпидемии коронавируса.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Международные эксперты после рабочего визита в Санкт-Петербург рассказали о впечатлениях от общероссийского голосования по поправкам к конституции. Финский политолог Йохан Бекман отметил, что голосование удалось организовать на высшем уровне. При этом он рассказал, что в западных СМИ присутствует большое количество недостоверной информации.

Происходит настоящая антироссийская агитация, очень много лживой информации присутствует в зарубежных и российских СМИ. В действительности всё совершенно не так, как пытаются показать российская оппозиция и её зарубежные кураторы. На этих выборах было соблюдено главное правило — голос народа услышан, — рассказал эксперт.

Политолог из Италии Андреа Джанотти также находился в России во время голосования. Он отметил высокий уровень организации голосования — с учётом эпидемиологической ситуации в стране. Эксперт также подчеркнул, что на всех участках, где он был, находились наблюдатели.

Могу уверить, что всё было организовано корректно, особенно учитывая текущие условия пандемии. Всем избирателям было обеспечено право выразить своё мнение. Что интересно, на всех участках находились наблюдатели — представители различных движений, — отметил политолог.

Белорусские эксперты Сергей Лущ и Алексей Дзермант подчеркнули условия безопасности для голосовавших граждан. Причём речь шла не только о потенциальных нарушениях, которых в итоге выявлено не было, но и о санитарной безопасности, которая была обеспечена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. По словам Дзерманта, опыт организации подобного мероприятия в условиях пандемии является уникальным.

Можно сказать, что избирательные участки сейчас — самое безопасное место. Ничто не препятствует выражению мнения граждан. Мы как международные эксперты получили возможность задать любые вопросы организаторам. Везде ведётся видеофиксация. Местные избирательные комиссии проделали отличную работу, — в свою очередь отметил Сергей Лущ.

Ранее делегация международных экспертов прибыла с рабочим визитом в Крым для оценки качества проводимого голосования. Глава группы — депутат Европарламента Тьерри Мариани — подчеркнул, что процесс волеизъявления на полуострове был организован на высоком демократическом уровне.

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