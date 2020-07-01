Обнародованы результаты электронного голосования о поправках к конституции

Стали известны результаты электронного голосования. 62,33% москвичей поддержали поправки к конституции, 37,67% высказались против. Такие данные опубликованы на сайте столичного Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием.
Также обнародованы результаты волеизъявления жителей Нижегородской области, где также была запущена онлайн-процедура. За проголосовали 59,69%, 40,31% не поддержали нововведения в основном законе.
Всего в дистанционной процедуре приняли участие 1 090 211 человек, из них в Москве — 964 438. В количественном выражении да поправкам сказали 676 169 граждан (601 096 в столице и 75 073 в Нижегородской области), нет — 414 041 россиян (363 341 и 50 700 соответственно).
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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Напомним, дистанционное голосование завершилось 30 июня. Явка составила 93%.