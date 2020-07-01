Памфилова рассказала, что износила пять пар перчаток в основной день голосования — видео

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Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за 1 июля, когда в России шёл основной этап голосования о поправках к конституции, она сносила пять пар перчаток.

— За сегодня износила пять пар перчаток, несколько масок, — поделилась руководитель избиркома.

Также она ответила на вопрос, было ли у неё время поспать за эту напряжённую неделю.

— Вы всё равно не поверите, — усмехнулась Памфилова.