Памфилова рассказала, что износила пять пар перчаток в основной день голосования — видео

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Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за 1 июля, когда в России шёл основной этап голосования о поправках к конституции, она сносила пять пар перчаток.
— За сегодня износила пять пар перчаток, несколько масок, — поделилась руководитель избиркома.
Также она ответила на вопрос, было ли у неё время поспать за эту напряжённую неделю.
— Вы всё равно не поверите, — усмехнулась Памфилова.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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Напомним, сегодня завершилось семидневное голосование о поправках к конституции. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. По предварительным результатам, за поправки высказалось более 73% проголосовавших.