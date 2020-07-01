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Памфилова рассказала, что износила пять пар перчаток в основной день голосования — видео

В напряжённой работе ей с трудом удавалось найти время на сон.

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Видео © LIFE

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за 1 июля, когда в России шёл основной этап голосования о поправках к конституции, она сносила пять пар перчаток.

За сегодня износила пять пар перчаток, несколько масок, — поделилась руководитель избиркома.

Также она ответила на вопрос, было ли у неё время поспать за эту напряжённую неделю.

Вы всё равно не поверите, усмехнулась Памфилова.

Напомним, сегодня завершилось семидневное голосование о поправках к конституции. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. По предварительным результатам, за поправки высказалось более 73% проголосовавших.

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