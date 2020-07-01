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"Всё идёт неплохо". Павел Крашенинников оценил предварительные итоги голосования

Явка составила 65%.

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Видео © LIFE

Один из авторов поправок к конституции Павел Крашенинников ответил на вопрос корреспондента Лайфа о явке и предварительных итогах голосования.

Я считаю, что всё идёт неплохо, — сказал Крашенинников.

Напомним, 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к конституции. Явка составила 65%.

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