"Всё идёт неплохо". Павел Крашенинников оценил предварительные итоги голосования

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Один из авторов поправок к конституции Павел Крашенинников ответил на вопрос корреспондента Лайфа о явке и предварительных итогах голосования.
— Я считаю, что всё идёт неплохо, — сказал Крашенинников.
Напомним, 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к конституции. Явка составила 65%.
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