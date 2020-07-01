Сайт Общественной палаты РФ второй раз за сутки подвергся атаке хакеров

Сайт Общественной палаты РФ во второй раз за сутки подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
— Ведутся оперативные работы по восстановлению его функционала. IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине, — говорится в сообщении.
Напомним, накануне сайт ОП и веб-ресурс проекта "Фейкам.нет" уже подвергались атаке.
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