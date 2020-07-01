Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сайт Общественной палаты РФ второй раз за сутки подвергся атаке хакеров

IP-адрес, с которого была произведена атака, зарегистрирован на Украине.

63
Post cover

Фото © Pixabay

Сайт Общественной палаты РФ во второй раз за сутки подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ведутся оперативные работы по восстановлению его функционала. IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне сайт ОП и веб-ресурс проекта "Фейкам.нет" уже подвергались атаке.

Выбор редакции

Loading...