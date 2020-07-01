Сайт Общественной палаты РФ второй раз за сутки подвергся атаке хакеров

Сайт Общественной палаты РФ во второй раз за сутки подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

— Ведутся оперативные работы по восстановлению его функционала. IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине, — говорится в сообщении.