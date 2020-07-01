Более 77% россиян поддержали поправки к конституции после обработки 70% бюллетеней

ЦИК обнародовал промежуточные итоги голосования о поправках к конституции, в их пользу высказались 77,53% россиян, против - 21,66%.
На текущий момент обработано 70% протоколов по всем регионам России.
Полностью известны итоги голосования на Дальнем Востоке и в Сибири. 100% бюллетеней готовы на Чукотке, Сахалине, Камчатке, в ЕАО, Приморском и Хабаровском крае, Магаданской и Амурской областях, в Якутии, Хакасии и Бурятии. Чукотские и приморские избиратели отдали наибольшее число голосов в пользу поправок — 80,3% и 78,86% соответственно. Наименьшие результаты показал Камчатский край — 61,76%.
По предварительным данным обработки протоколов, самый большой процент граждан, проголосовавших за, в Мордовии (92,2%), Кабардино-Балкарии (90,38%) и Ингушетии (85,09%). Самые первые данные по итогам народного волеизъявления в Чечне также показали значительные результаты — 89,50% считают, что изменения к конституции должны произойти.
В Москве на данный момент рассмотрены 3,4% бюллетеней, в пользу поправок высказались 62,48%, против — 37,45%.
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Напомним, сегодня в России проходил седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. По данным ЦИК, явка составила 65%. На участки отдать свой голос пришли президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, губернаторы регионов, деятели культуры, космонавты и спортсмены.