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"Посчитали своей гражданской миссией". Глава ЦИК поблагодарила россиян за участие в голосовании

Памфилова отметила, что люди ознакомились с предложениями, поразмышляли и выразили свою волю.

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Фото © АГН "Москва" / Софья Сандурская

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила россиян за участие в голосовании о поправках к конституции.

Я хотела бы поблагодарить всех граждан РФ, которые посчитали важным для себя, своей гражданской миссией такой труд гражданский, ознакомились с поправками, поразмышляли и выразили свою волю, сказала Памфилова на пресс-конференции.

Кроме того, она выразила благодарность общественным наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов и избирательных комиссий, которые обеспечивали прозрачность и безопасность процедуры, а также журналистам, освещавшим процесс голосования.

Напомним, сегодня в России проходил седьмой, основной день голосования по поправкам к конституции. По данным ЦИК, явка составила 65%. По итогам обработки 70% протоколов, за изменения в основном законе высказались более 77% россиян.

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