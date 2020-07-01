"Посчитали своей гражданской миссией". Глава ЦИК поблагодарила россиян за участие в голосовании

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила россиян за участие в голосовании о поправках к конституции.

— Я хотела бы поблагодарить всех граждан РФ, которые посчитали важным для себя, своей гражданской миссией такой труд гражданский, ознакомились с поправками, поразмышляли и выразили свою волю, — сказала Памфилова на пресс-конференции.

Кроме того, она выразила благодарность общественным наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов и избирательных комиссий, которые обеспечивали прозрачность и безопасность процедуры, а также журналистам, освещавшим процесс голосования.