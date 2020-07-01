"Отработали чётко". Наблюдатели рассказали о том, как проходила процедура голосования по поправкам

Наблюдатели оценили процедуру проведения голосования о поправках к Конституции России. В целом, по их словам, всё прошло успешно, был зафиксирован минимальный процент нарушений. Избирательные комиссии отработали качественно и выполнили поставленную задачу — обеспечить чистый и прозрачный процесс народного волеизъявления.

Председатель корпуса наблюдателей "За чистые выборы", исполнительный директор Независимого общественного мониторинга Алёна Булгакова рассказала, что в НОМ до сих пор приходят сообщения от наблюдателей, в которых говорится о ходе процедуры. Незначительное количество из них — это жалобы, из которых 2/3 требуют дополнительного разъяснения и проработки, поскольку сам процесс новый и непривычный. Тем не менее все обращения фиксируются, по некоторым проводится проверка.

Мониторингово-экспертный центр "Группа-32" получил 523 заявления о возможных нарушениях. Отмечается, что глобальных проблем нет, в большинстве случаев происходят процессуальные ошибки либо путаница со списками избирателей, наблюдателей или членов комиссии. Самой серьёзной является ситуация, когда гражданин оказывается в двух списках, эту проблему приходится отрабатывать, отметил директор центра Роман Коломейцев.

Сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр Закускин рассказал, что в целом ситуация спокойная.

— Наша мониторинговая мобильная группа посетила более 12 городских округов Московской области, и хотелось бы отметить достаточно высокий уровень организации проведения в таких округах, как Лосино-Петровский, Домодедово, Красногорск — всё на достаточно высоком уровне, — сказал Закускин.