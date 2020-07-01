Председатель Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке со своей должности президенту страны.

Такое решение он объяснил продолжающимся политическим давлением, которое осуществлялось в течение длительного времени.

— Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами, — приводит слова Смолия пресс-служба банка.

Он уточнил, что этим действием планирует предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в стране.

Заявление написано и подано 1 июля. В четверг оно будет рассмотрено на заседании профильного комитета Верховной рады, а в пятницу — вынесено в сессионный зал парламента.