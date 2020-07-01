В Белоруссии задержали личного помощника кандидата в президенты Бабарико

— По нашей информации, сегодня вечером Елена Карагачёва, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в "Белгазпромбанке" более 20 лет, была задержана ДФР (Департамент финансовых расследований. — Прим. Лайфа) , — сказано в сообщении штаба политика, опубликованном в "Твиттере" .

Напомним, Бабарико и его сын Эдуард, возглавлявший избирательный штаб отца, были задержаны 21 июня. С этого времени они находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём. Кроме того, было задержано около 20 человек, включая топ-менеджеров "Белгазпромбанка".