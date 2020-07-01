Серебренников не собирается покидать Россию до выплаты штрафа Минкульту

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф в размере 800 тысяч рублей, к которому его приговорил суд по делу о хищении при реализации проекта "Платформа".

— Я живу в Москве. Я могу выехать из Москвы в любую точку России, но я не могу уехать из страны, пока не выплачу большую сумму денег Министерству культуры, которой у меня определённо нет, — приводит слова Серебренникова Hollywood Reporter.

Также Серебренников выразил надежду, что когда-нибудь в его отношении вынесут оправдательный приговор.

— Я не вор, я не мошенник. Я, безусловно, отвергаю это. Я уверен, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор. Но это вопрос времени, — добавил режиссёр.