Серебренников не собирается покидать Россию до выплаты штрафа Минкульту

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф в размере 800 тысяч рублей, к которому его приговорил суд по делу о хищении при реализации проекта "Платформа".
— Я живу в Москве. Я могу выехать из Москвы в любую точку России, но я не могу уехать из страны, пока не выплачу большую сумму денег Министерству культуры, которой у меня определённо нет, — приводит слова Серебренникова Hollywood Reporter.
Также Серебренников выразил надежду, что когда-нибудь в его отношении вынесут оправдательный приговор.
— Я не вор, я не мошенник. Я, безусловно, отвергаю это. Я уверен, что однажды, когда обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор. Но это вопрос времени, — добавил режиссёр.
Напомним, фигурантам дела "Седьмой студии" вменялось хищение средств, выделенных с 2011 по 2014 год из госбюджета на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Обвиняемыми по делу проходили режиссёр Кирилл Серебренников, экс-глава "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор "Седьмой студии" Юрий Итин и руководитель Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Серебренникову был вынесен условный приговор, который собравшиеся у суда встретили громкими аплодисментами. Сам режиссёр поблагодарил всех, кто пришёл, за поддержку.