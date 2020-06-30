Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева освобождена от наказания по делу о хищении

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Мещанский суд Москвы приговорил экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву к двум годам и трём месяцам лишения свободы, но освободил от наказания в связи с тем, что она отбыла его в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие.

Женщина полностью признала свою вину, единственная из всех фигурантов решила сотрудничать со следствием. Она раскрыла мошенническую схему хищения денег и сообщила, что создавала фирмы-однодневки, через которые выводила средства и подавала в Министерство культуры фальшивые отчёты.

Кроме того, суд удовлетворил иск Министерства культуры о компенсации 129 миллионов рублей, которые были незаконно растрачены "Седьмой студией". Масляева вместе с режиссёром Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и бывшим директором Юрием Итиным должна выплатить эту сумму.