Военному эксперту вынесли приговор за передачу данных о сотрудниках ФСБ

В Санкт-Петербурге вынесен приговор военному эксперту Владимиру Неелову по делу о государственной измене. Он получил семь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Как уточняется, Неелов признан виновным в том, что за деньги передал немецкой фирме данные о процессе обучения и переподготовки сотрудников ФСБ России. Сам осуждённый вину признал частично, так как он не считал переданные данные секретными.
Напомним, суд арестовал российского военного эксперта Владимира Неелова в ноябре 2018 года. Тогда детали дела о госизмене не раскрывались.