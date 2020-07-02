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Военному эксперту вынесли приговор за передачу данных о сотрудниках ФСБ

Слушание прошло в суде в закрытом режиме.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге вынесен приговор военному эксперту Владимиру Неелову по делу о государственной измене. Он получил семь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Как уточняется, Неелов признан виновным в том, что за деньги передал немецкой фирме данные о процессе обучения и переподготовки сотрудников ФСБ России. Сам осуждённый вину признал частично, так как он не считал переданные данные секретными.

Напомним, суд арестовал российского военного эксперта Владимира Неелова в ноябре 2018 года. Тогда детали дела о госизмене не раскрывались.

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