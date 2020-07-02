Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Россияне поддержали поправки к конституции и отметили важность каждой из них — видео

Большинство граждан выделили поправки о детях, индексации пенсии, закреплении понятия семьи и целостности государства.

195

Видео предоставлено LIFE

Накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. Жители разных регионов страны рассказали, почему проголосовали за и перечислили самые важные для них поправки.

Граждане подчеркнули важность поправок, касающихся детей, пенсионеров, бесплатной и качественной медицины, а также закрепления понятия семьи. Также многие отметили необходимость целостности страны и нерушимости её границ.

Я хотела поддержать то, что научные исследования должны финансироваться государством. Это не должно быть на самоокупаемости, — добавила жительница Санкт-Петербурга.

Молодёжь со всех регионов России в свою очередь проголосовала за поправки к конституции, чтобы поддержать волонтёров. Также граждане отметили, что в подрастающем поколении следует воспитывать чувство патриотизма.

Мне все поправки нравятся, но самая правильная — индексация пенсий. Я пенсионер, — сказал житель Ростова-на-Дону.

Напомним, ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

Выбор редакции

Loading...