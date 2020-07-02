ЦИК РФ аннулировала результаты голосования на 23 участках в шести регионах страны

Бюллетени на 23 участках в шести регионах РФ признали недействительными из-за нарушений, которые не позволяют определить достоверность результатов. Об этом в четверг, 2 июля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Напомним, что, в частности, территориальная избирательная комиссия московского района Раменки решила признать недействительными бюллетени на участке № 2738 из-за возможного вброса голосов.
Ранее ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 99% бюллетеней. За принятие поправок к конституции выступило 78,03% россиян, против — 21,16%.