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ЦИК РФ аннулировала результаты голосования на 23 участках в шести регионах страны

В частности, бюллетени признали недействительными на участке в московском районе Раменки.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Бюллетени на 23 участках в шести регионах РФ признали недействительными из-за нарушений, которые не позволяют определить достоверность результатов. Об этом в четверг, 2 июля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, что, в частности, территориальная избирательная комиссия московского района Раменки решила признать недействительными бюллетени на участке № 2738 из-за возможного вброса голосов.

Ранее ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 99% бюллетеней. За принятие поправок к конституции выступило 78,03% россиян, против — 21,16%.

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