Мишустин: Голосование по поправкам подтвердило поддержку предложенного Путиным курса

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к конституции. Открывая заседание Правительства РФ, он подчеркнул, что результаты всероссийского голосования ставят перед кабмином новые задачи.

— Вчерашнее голосование по поправкам к конституции, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы, — сказал Мишустин.