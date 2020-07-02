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Мишустин: Голосование по поправкам подтвердило поддержку предложенного Путиным курса

Глава кабмина отметил, что итоги всероссийского голосования усиливают персональную ответственность чиновников.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к конституции. Открывая заседание Правительства РФ, он подчеркнул, что результаты всероссийского голосования ставят перед кабмином новые задачи.

Вчерашнее голосование по поправкам к конституции, подтвердившее поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, конечно, ставит перед правительством новые задачи по реализации всех направлений развития и усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы, — сказал Мишустин.

Напомним, накануне закончилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

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