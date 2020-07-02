Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кремле не драматизируют ситуацию с итогами голосования по поправкам в НАО

Более половины избирателей в Ненецком автономном округе проголосовали против.

2111
Post cover

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам к Конституции России в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

В 1993 году на референдуме по конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект Федерации, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, по данным ЦИК, более 50% избирателей в Ненецком автономном округе проголосовали против поправок к конституции.

Выбор редакции

Loading...