В Кремле не драматизируют ситуацию с итогами голосования по поправкам в НАО

В Кремле не драматизируют ситуацию с протестным голосованием по поправкам к Конституции России в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

— В 1993 году на референдуме по конституции против высказались избиратели в 17 регионах, в ходе нынешнего плебисцита против высказался только один субъект Федерации, — говорится в сообщении агентства.