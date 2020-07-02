В России не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам, способных повлиять на его итоги

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ в ходе общероссийского голосования по внесению поправок к конституции не допустили правонарушений, которые могли бы повлиять на его итоги. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
— Правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, благодаря принятым мерам не допущено. После закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии, — приводит её слова ТАСС.
Напомним, ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов по России.