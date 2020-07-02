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В России не зафиксировали нарушений на голосовании по поправкам, способных повлиять на его итоги

Полиция обеспечила безопасность транспортировки бюллетеней.

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Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Сотрудники Министерства внутренних дел РФ в ходе общероссийского голосования по внесению поправок к конституции не допустили правонарушений, которые могли бы повлиять на его итоги. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, благодаря принятым мерам не допущено. После закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии, — приводит её слова ТАСС.

Напомним, ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов по России.

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