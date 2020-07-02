Парламент начнёт работу над законами для реализации поправок на следующей неделе

Парламент уже на следующей неделе начнёт работу над законами для реализации поправок к Конституции России. Об этом РИА "Новости" заявил председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
— Убедительная победа сторонников сильного социального суверенного государства, — сказал сенатор, отметив, что серьёзных нарушений зафиксировано не было.
За поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, об этом заявили в Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.
Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости принять около сотни законов, чтобы поправки к Конституции РФ заработали.