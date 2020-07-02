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Парламент начнёт работу над законами для реализации поправок на следующей неделе

За внесение изменений в основной закон высказалось 77,92% россиян.

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Парламент уже на следующей неделе начнёт работу над законами для реализации поправок к Конституции России. Об этом РИА "Новости" заявил председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Убедительная победа сторонников сильного социального суверенного государства, — сказал сенатор, отметив, что серьёзных нарушений зафиксировано не было.

За поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, об этом заявили в Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости принять около сотни законов, чтобы поправки к Конституции РФ заработали.

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