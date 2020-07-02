Крашенинников назвал число законов, которые нужно принять, чтобы поправки к конституции заработали

Он отметил, что изменения коснутся в том числе Семейного и Уголовного кодексов РФ.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, какие законы обеспечат реализацию поправок к Конституции РФ. Он подчеркнул, что их необходимо принять около сотни, чтобы изменения заработали.

Депутат пояснил, что в случае одобрения поправок президент издаёт указ об обнародовании основного закона с внесёнными дополнениями. Многие нормы, связанные с суверенитетом, индексацией пенсий, порядком назначения правительства сразу вступят в силу, однако для реализации и развития оставшихся необходимо будет создать новые акты.

— Есть новые законы, как, допустим, закон о Госсовете. Или закон о культуре, он действующий, ещё до нынешней конституции был принят. Он очень старый, конечно, новый надо принимать. Нужно будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов. Это очень много, — сказал Крашенинников в интервью ТАСС.

Глава комитета отметил, что изменения коснутся Семейного кодекса РФ в части полномочий органов опеки, а также системы здравоохранения. Кроме того, он не исключил возможности принятия дополнений в Уголовный кодекс РФ и КоАП, поскольку "переговоры об отчуждении территорий будут вне закона".