Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2020, 03:59
7455

Крашенинников назвал число законов, которые нужно принять, чтобы поправки к конституции заработали

Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Он отметил, что изменения коснутся в том числе Семейного и Уголовного кодексов РФ.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, какие законы обеспечат реализацию поправок к Конституции РФ. Он подчеркнул, что их необходимо принять около сотни, чтобы изменения заработали.

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 99% бюллетеней
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 99% бюллетеней

Депутат пояснил, что в случае одобрения поправок президент издаёт указ об обнародовании основного закона с внесёнными дополнениями. Многие нормы, связанные с суверенитетом, индексацией пенсий, порядком назначения правительства сразу вступят в силу, однако для реализации и развития оставшихся необходимо будет создать новые акты.

Крашенинников: Явка и поддержка поправок к конституции показывают их высокую легитимность
Крашенинников: Явка и поддержка поправок к конституции показывают их высокую легитимность

Есть новые законы, как, допустим, закон о Госсовете. Или закон о культуре, он действующий, ещё до нынешней конституции был принят. Он очень старый, конечно, новый надо принимать. Нужно будет принять около 100 федеральных и федеральных конституционных законов. Это очень много, сказал Крашенинников в интервью ТАСС.

Глава комитета отметил, что изменения коснутся Семейного кодекса РФ в части полномочий органов опеки, а также системы здравоохранения. Кроме того, он не исключил возможности принятия дополнений в Уголовный кодекс РФ и КоАП, поскольку "переговоры об отчуждении территорий будут вне закона".

Напомним, общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. По словам сенатора Андрея Клишаса, результаты голосования показали консолидацию президентского большинства.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • Законы
  • Павел Крашенников
  • Госдума
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar