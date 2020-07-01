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Хоккеист Александр Овечкин проголосовал по поправкам к конституции в Вашингтоне

Всего в голосовании в американской столице приняли участие почти 400 человек.

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Фото © Facebook/ Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали по поправкам к конституции на территории посольства РФ в США, об этом дипмиссия сообщила на странице в "Фейсбуке".

Голосование в американской столице продолжится до 20 часов по местному времени (3:00 мск). Свой выбор сделали 398 россиян, находящихся в Вашингтоне, сообщил советник-посланник российского посольства и заместитель председателя избирательной комиссии Сергей Трепелков.

- Всё идет нормально, практически постоянно идут люди. Рассчитываем, что к концу американского рабочего дня будет чуть больше народу, - сказал он в интервью РИА "Новости".

Избирательные участки также открыты в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Также более 500 россиян проголосовали в Индии. На территории посольства в Нью-Дели свой выбор сделали 358 человек, в генконсульствах в Ченнаи – 96, в Мумбаи – 66, в Калькутте - 25. На данный момент процедура уже завершилась, сообщило российское дипломатическое представительство на странице в "Фейсбуке".

Ранее россияне смогли проголосовать на территории посольств и генеральных консульств в Японии, Китае, Иране, Азербайджане, Таджикистане и на Украине.

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