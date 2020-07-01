Хоккеист Александр Овечкин проголосовал по поправкам к конституции в Вашингтоне

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов проголосовали по поправкам к конституции на территории посольства РФ в США, об этом дипмиссия сообщила на странице в "Фейсбуке".

Голосование в американской столице продолжится до 20 часов по местному времени (3:00 мск). Свой выбор сделали 398 россиян, находящихся в Вашингтоне, сообщил советник-посланник российского посольства и заместитель председателя избирательной комиссии Сергей Трепелков.

- Всё идет нормально, практически постоянно идут люди. Рассчитываем, что к концу американского рабочего дня будет чуть больше народу, - сказал он в интервью РИА "Новости".

Избирательные участки также открыты в Нью-Йорке и Хьюстоне.