Сенатор Клишас считает, что результаты голосования показали консолидацию президентского большинства

Один из авторов поправок к конституции — сенатор Андрей Клишас — отметил, что предварительные результаты голосования говорят о консолидации пропрезидентского большинства.

— Я думаю, можно поздравить нас всех, потому что вот те цифры, которые мы видим, — это, вы знаете, настоящее путинское большинство, которое в этой ситуации консолидировалось, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Клишас отметил и моральный аспект этой консолидации. Он напомнил, к чему в некоторых странах привела пандемия коронавируса, какие процессы она всколыхнула в странах с устойчивыми демократическими традициями.