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Сенатор Клишас считает, что результаты голосования показали консолидацию президентского большинства

После обработки 90% протоколов за поправки проголосовало почти 78% россиян.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Один из авторов поправок к конституции — сенатор Андрей Клишас — отметил, что предварительные результаты голосования говорят о консолидации пропрезидентского большинства.

Я думаю, можно поздравить нас всех, потому что вот те цифры, которые мы видим, — это, вы знаете, настоящее путинское большинство, которое в этой ситуации консолидировалось, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Клишас отметил и моральный аспект этой консолидации. Он напомнил, к чему в некоторых странах привела пандемия коронавируса, какие процессы она всколыхнула в странах с устойчивыми демократическими традициями.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. После обработки 90% протоколов за поправки к конституции проголосовало 77,93% россиян.

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