Народная конституция. Как россияне голосовали 1 июля и что теперь они получат

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как своим голосованием по поправкам к конституции россияне доказали, что в стране существует зрелое и ответственное гражданское общество

В России завершилось голосование по поправкам к конституции — и результат его оказался неожиданным. Как с точки зрения голосов, так и в плане явки. Аналитики опасались, что явка на голосовании будет небольшой — около 50%. Этому способствовали и эпидемия коронавируса, и начало дачного сезона (совпавшее с освобождением россиян от карантинных пленений), и оголтелая агитация ряда деструктивных сил, призывавших вообще не ходить на участки. Однако люди пришли — и явка по России составила в целом 65%. Всего на два с лишним процента меньше, чем на прошлых выборах президента. И когда глава ЦИК Элла Памфилова называет эту явку "очень достойной", она неправа: это очень-очень достойная явка. Россияне показали всем — как антигосударственным силам внутри страны, так и зарубежным "партнёрам", — что они являются гражданами и осознают, что голосование является их гражданским долгом.

Ну и, конечно, нужно сказать спасибо властям, которые сделали всё возможное для того, чтобы людям было удобно проявить гражданское сознание. Речь тут идёт и о продлении сроков голосования почти на неделю (дабы гражданин мог прийти в удобное для него время без риска попасть в толпу голосующих и заразиться "короной"), и о введении возможности для электронного голосования. Возможно, эти меры приняты не в последний раз. "Людям понравилось длинное голосование и возможность использования электронных средств связи", — говорит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— То есть это нам общенародное задание, наказ такой: чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности, чтобы наряду с традиционными видами голосования наши граждане не только в Москве и в Нижегородской области, но и в других регионах могли голосовать онлайн Элла Памфилова Глава ЦИК РФ

Что же касается итогов самого голосования, то по результатам обработки 85% бюллетеней за поправки высказалось около 77% россиян — что тоже превышает прогнозируемые цифры. Каждый голосовавший "за" нашёл в поправках что-то своё. Одни поставили галочку за защиту институтов семьи, другие — за "национализацию" чиновников, третьи — за социальные гарантии, четвёртые — за то, чтобы от страны снова по пьяни не отделяли части территорий. А пятые просто доверились президенту и его гарантиям — неудивительно, что ряд политологов уже называют голосование своего рода "вотумом доверия" Владимиру Путину (большой привет любителям детсадовской социологии, говорящим о том, что хозяина Кремля поддерживает лишь около трети россиян). Оппозиция, конечно, очень надеялась на протестное голосование москвичей, рассматривала это чуть ли не как последний бастион — однако около 65% жителей столицы поставили свою галочку в графе "за". Показав, кого они поддерживают и чьё мнение им интересно.

Оснований (не путать с желанием и хотелками) для оспаривания этих цифр нет. Голосование произошло без серьёзных нарушений. Большинство спорных моментов решалось оперативно: избиркомы не только реагировали на них, но и в режиме реального времени выкладывали решение ситуаций. Проблемы технического характера встречались (например, автора этой статьи не оказалось в списках избирателей на его участке), однако решались на местах — без суеты и по делу.

Впрочем, принятие поправок — это лишь первый шаг на пути реформы государственной системы, задуманной президентом. 2 июля придётся делать новые шаги — и делать всем. Так, законодатели и чиновники в профильных ведомствах начнут менять законы и регламенты под новые пункты конституции. Все они должны быть отражены в местном и федеральном законодательстве.

Политики начнут готовиться к важнейшим парламентским выборам 2021 года. Ведь у следующей Госдумы будет гораздо больше полномочий, чем у нынешней. Часть этих полномочий уже прописана в конституции, возможно, их список будет расширен в рамках федерального законодательства — таков, по крайней мере, план президента по укреплению институтов власти в преддверии президентских выборов 2024 года. Понятно, что под эти полномочия нужен другой, более качественный, состав депутатов, готовых работать инициативно и конструктивно. И если отечественная либеральная оппозиция выразит готовность наконец-то работать конструктивно, то ей стоит перестать устраивать уличные демонстрации (а они уже вывели людей протестовать и оспаривать итоги голосования) и начать серьёзную работу по завоеванию доверия широких слоёв электората.