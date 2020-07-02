"Беспрецедентно". Явка на голосовании по поправкам в ЕАО стала самой высокой за 27 лет

Явка на голосование по поправкам к конституции в Еврейской автономной области составила 72,11%. Это максимальный показатель за последние 27 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный избирком.
— Явка является беспрецедентной с момента образования избиркома в 1993 году. На участки пришло 90 тысяч 853 человека — это 72,11% избирателей, — рассказали в избиркоме.
Лидером стал Смидовичский район, там проголосовало 84,02% избирателей. Также в тройку вошли Октябрьский и Биробиджанский районы.
По предварительным подсчётам, поправки одобрило 77,3% граждан.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Напомним, после обработки 99,9% протоколов данные следующие: за — 77,93%, против — 21,26%.