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"Беспрецедентно". Явка на голосовании по поправкам в ЕАО стала самой высокой за 27 лет

За поправки проголосовало 77,3% избирателей.

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Фото © Александр Рюмин / ТАСС

Явка на голосование по поправкам к конституции в Еврейской автономной области составила 72,11%. Это максимальный показатель за последние 27 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный избирком.

Явка является беспрецедентной с момента образования избиркома в 1993 году. На участки пришло 90 тысяч 853 человека — это 72,11% избирателей, — рассказали в избиркоме.

Лидером стал Смидовичский район, там проголосовало 84,02% избирателей. Также в тройку вошли Октябрьский и Биробиджанский районы.

По предварительным подсчётам, поправки одобрило 77,3% граждан.

Напомним, после обработки 99,9% протоколов данные следующие: за — 77,93%, против — 21,26%.

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