За поправки проголосовало почти 78% россиян после обработки 99,9% протоколов

Поправки к конституции поддержало 77,93% россиян, против высказалось 21,26%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99,9% бюллетеней.

Напомним, после обработки 99,02% протоколов данные были следующими: "за" — 78,03%, "против" — 21,16%.