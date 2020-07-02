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За поправки проголосовало почти 78% россиян после обработки 99,9% протоколов

Предварительные итоги голосования ЦИК представит 2 июля в 12:00 по московскому времени.

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Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Поправки к конституции поддержало 77,93% россиян, против высказалось 21,26%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99,9% бюллетеней.

Напомним, после обработки 99,02% протоколов данные были следующими: "за" — 78,03%, "против" — 21,16%.

Как сообщалось ранее, явка составила 65%. Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что явка и предварительные итоги голосования показывают высокую легитимность поправок.

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