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Сенатор Клишас заявил о том, что были попытки повлиять на голосование извне

Тем не менее граждане не поддались на манипуляции.

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Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Один из авторов поправок к конституции, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что имели место быть попытки повлиять на голосование о поправках извне, однако они оказались неэффективными.

Попытки, безусловно, были, но мне кажется, что периоды, когда можно было манипулировать людьми, манипулировать гражданами страны, прошли, — сказал сенатор журналистам.

Он добавил, что эффективность любого воздействия извне с целью повлиять на голосование была минимальной.

Напомним, общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. По словам сенатора Андрея Клишаса, результаты голосования показали консолидацию президентского большинства.

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