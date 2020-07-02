Сенатор Клишас заявил о том, что были попытки повлиять на голосование извне

Один из авторов поправок к конституции, глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что имели место быть попытки повлиять на голосование о поправках извне, однако они оказались неэффективными.

— Попытки, безусловно, были, но мне кажется, что периоды, когда можно было манипулировать людьми, манипулировать гражданами страны, прошли, — сказал сенатор журналистам.

Он добавил, что эффективность любого воздействия извне с целью повлиять на голосование была минимальной.