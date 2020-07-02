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"Проголосовали за стабильность". Беглов оценил активность петербуржцев на голосовании по поправкам

Градоначальник отметил, что жители подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал высокую явку горожан на голосовании по поправкам к конституции.

Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Накал общественной дискуссии продемонстрировал, что в Петербурге не было равнодушных к поправкам в конституцию, — приводятся слова Беглова на сайте администрации города.

По его словам, в городе голосовали как зрелые люди, которые видели многое, так и молодёжь, заинтересованная в развитии науки и высоких технологий. А многодетные семьи оценили социальные гарантии и медицинское обслуживание.

Можно сказать, что Петербург проголосовал за стабильность и уверенность в будущем, — добавил градоначальник.

После обработки 21,58% протоколов поправки к конституции одобрило 80,92% жителей Северной столицы, сообщил на пресс-конференции председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%.

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