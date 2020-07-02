Москалькова сообщила о положительной реакции молодёжи на онлайн-голосование

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что молодёжь с позитивом оценила электронный вариант голосования по поправкам к конституции.

— Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования, и использовать Интернет, особенно молодёжь об этом заявляет, — отметила она на пресс-конференции в ЦИК.

По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, дистанционное голосование, проходившее в Москве и Нижегородской области, оказалось востребованным и получило популярность и в других регионах.

— У нас огромное количество обращений, то есть очень большая доля из всех, что поступало, именно о том, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались и очень хотели, сокрушались, почему у них нет такой возможности проголосовать дистанционно, — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что в ближайшее время предстоит работа над расширением возможностей онлайн-голосования.