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Москалькова сообщила о положительной реакции молодёжи на онлайн-голосование

А глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что в регионах очень заинтересовались данной практикой.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что молодёжь с позитивом оценила электронный вариант голосования по поправкам к конституции.

Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования, и использовать Интернет, особенно молодёжь об этом заявляет, — отметила она на пресс-конференции в ЦИК.

По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, дистанционное голосование, проходившее в Москве и Нижегородской области, оказалось востребованным и получило популярность и в других регионах.

У нас огромное количество обращений, то есть очень большая доля из всех, что поступало, именно о том, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались и очень хотели, сокрушались, почему у них нет такой возможности проголосовать дистанционно, — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что в ближайшее время предстоит работа над расширением возможностей онлайн-голосования.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. Ранее ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 99% бюллетеней.

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