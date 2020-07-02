Посол РФ в США заявил, что голосование по поправкам положит конец желанию оторвать кусочек России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что голосование по поправкам к конституции положит конец попыткам из-за рубежа оторвать кусочек России.

— Слишком много на каждом сантиметре российской земли крови россиян, которые отдали свою жизнь за то, чтобы было создано Российское государство, — приводит слова посла ТАСС.

По мнению дипломата, изменения в главном документе направлены на укрепление государственности и на необходимость усиления социально-экономической составляющей страны.

— Исхожу из того, что наше государство тем крепче, тем сильнее, чем богаче каждый его гражданин, — отметил Антонов.

Глава дипмиссии добавил, что голосование в американской столице прошло без провокаций, и выразил благодарность за это властям США.

Всего на избирательном участке в Вашингтоне по поправкам проголосовало 675 человек. "За" высказалось 395 граждан, "против" — 275. Ещё пять бюллетеней были признаны недействительными, сообщается в группе посольства в "Фейсбуке". Общее число проголосовавших в стране составляет порядка 1,7 тысячи человек, отмечает РИА "Новости".