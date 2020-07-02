В Москве аннулировали результаты голосования на участке, где зафиксирован возможный вброс

Территориальная избирательная комиссия московского района Раменки приняла решение признать недействительными бюллетени на участке № 2738 из-за возможного вброса голосов. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.

— Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчёта голосов (возможный вброс бюллетеней). Допущенные результаты не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления участников голосования, — говорится в сообщении.

Документы, включая бюллетени, участковая избирательная комиссия передала территориальной. В свою очередь, территориальная комиссия направила своё решение в Мосгоризбирком.

Признание итогов голосования на участке в Раменках недействительными не повлияет на его легитимность в целом, отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

— Подведём результаты без этого участка, такое уже бывало раньше <...> результаты данного участка не повлияют в целом на легитимность, — цитирует Реута РИА "Новости".