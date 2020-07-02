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Опубликовано 2 июля 2020, 07:48

Москалькова считает, что поправки положительно скажутся на гарантии прав человека в России

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

После обработки 99,9% протоколов за их принятие выступило 77,93% избирателей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила влияние поправок к конституции на гарантии прав человека в стране.

Омбудсмен выразила мнение, что их принятие поднимет уровень гарантий прав россиян.

Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это моё убеждение, и всё, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. Ранее сообщалось, что после обработки 99% бюллетеней за поправки выступило 78,03% россиян.

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Артур Лапсаков
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