Москалькова считает, что поправки положительно скажутся на гарантии прав человека в России
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После обработки 99,9% протоколов за их принятие выступило 77,93% избирателей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила влияние поправок к конституции на гарантии прав человека в стране.
Омбудсмен выразила мнение, что их принятие поднимет уровень гарантий прав россиян.
— Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это моё убеждение, и всё, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. Ранее сообщалось, что после обработки 99% бюллетеней за поправки выступило 78,03% россиян.