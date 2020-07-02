Москалькова считает, что поправки положительно скажутся на гарантии прав человека в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила влияние поправок к конституции на гарантии прав человека в стране.

Омбудсмен выразила мнение, что их принятие поднимет уровень гарантий прав россиян.

— Поправки существенно поднимают уровень гарантий прав человека, это моё убеждение, и всё, что связано с укреплением суверенитета нашего государства и нравственно-морального климата, — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".