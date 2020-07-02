Более 500 россиян проголосовали по поправкам в Мексике и Аргентине

Около 300 россиян проголосовали по поправкам к конституции в Мексике, сообщило Посольство России в североамериканской стране.

Всего на участок в Мехико пришло 275 граждан. Из них за поправки свои голоса отдали 154 человека (56,2%), против — 120 (43,8%). Один бюллетень был испорчен.

В Норвегии на избирательные участки пришло 633 человека. В Осло за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовал 201 россиянин, 218 высказались против.

— Киркенес — 47 за, 39 против, — сказано в сообщении.

Генеральное консульство РФ на архипелаге Шпицберген уточнило, что за поправки проголосовало 65 человек, а против высказалось 63. Избирательные участки располагались в Лонгиербюене и Баренцбурге.

В Посольстве РФ в Аргентине заявили, что в голосовании приняло участие 237 человек. Всё осложнялось карантином, введённым в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам посла РФ Дмитрия Феоктистова, именно 1 июля, в день голосования, меры стали ещё жёстче. При этом на избирательном участке всё прошло без нарушений, уточнили в дипмиссии.