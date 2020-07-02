ЦИК завершила подсчёт всех голосов по поправкам

ЦИК закончила подсчёт всех протоколов по России. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов ЦИК и подлежат немедленной публикации. А вот для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента.