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ЦИК завершила подсчёт всех голосов по поправкам

Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов голосования.

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Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

ЦИК закончила подсчёт всех протоколов по России. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. Явка, по данным ЦИК, составила 65%. Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов ЦИК и подлежат немедленной публикации. А вот для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента.

Ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников рассказал, что понадобится принять около 100 законов, чтобы обеспечить реализацию изменений, за которые проголосовало большинство россиян.

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