ЦИК озвучила уточнённые данные по явке на голосование по поправкам

После обработки 100% протоколов Центризбирком обнародовал уточнённые данные по явке: она составила 67,97%. При этом вечером 1 июля глава ЦИК Элла Памфилова назвала цифру 65%.<br/>

Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов, в результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.