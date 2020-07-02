ЦИК озвучила уточнённые данные по явке на голосование по поправкам

После обработки 100% протоколов Центризбирком обнародовал уточнённые данные по явке: она составила 67,97%. При этом вечером 1 июля глава ЦИК Элла Памфилова назвала цифру 65%.<br/>
Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов, в результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.
Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов ЦИК и подлежат немедленной публикации. А вот для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента. Кроме того, в ГД оценили число законов, которые необходимо принять, чтобы обеспечить реализацию изменений.