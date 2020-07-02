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Глава Заполярного района НАО заявил о поддержке поправок большинством жителей региона

Ильин отметил, что россияне выступают за сохранение исторической памяти, укрепление суверенитета и целостность границ.

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Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Жители Ненецкого автономного округа в своём большинстве поддерживают изменения в основной закон страны. Об этом заявил глава Заполярного района Виктор Ильин, передаёт "Ненецкое информационное агентство — 24".

Я благодарен всем жителям Заполярного района, которые поддержали поправки. Трудно быть против поправок, направленных на улучшение здравоохранения, заботу о детях, о пенсионерах, о трудящихся, на защиту экологии, — сказал Ильин.

Глава муниципального образования отметил, что высказавшиеся против скорее не поддерживают объединение НАО и Архангельской области. Он уточнил, что таких избирателей оказалось "всего на 2,5 тысячи" больше, чем голосовавших "именно за конституцию и поправки".

Голосовали не против поправок, но против объединения — просто хотели, чтобы федеральные власти услышали, — объяснил Ильин.

Напомним, по данным ЦИК, более 50% избирателей в Ненецком автономном округе проголосовали против поправок к конституции. В Кремле ситуацию с протестным голосованием не драматизируют.

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