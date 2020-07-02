В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам

Итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в Кремле считают триумфом. Такую оценку в беседе с журналистами дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- По сути де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Это было обусловлено общественной активностью в процессе поправок. Но такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно, - добавил он.

Песков также подчеркнул, что никто не собирается устраивать "разбор полётов" регионам, которые показали наименьшую явку на голосование.

- Об этом не может быть речи! Никакой заказной явки или заказного результата нет и не было. И наоборот, основной критерий - предельная чистота и транспарентность голосования, - отметил представитель Кремля.