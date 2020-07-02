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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам

По словам Пескова, такая поддержка изменениям в Основной закон станет фундаментом для лучшего будущего нашей страны.

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Итоги голосования по поправкам к Конституции РФ в Кремле считают триумфом. Такую оценку в беседе с журналистами дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- По сути де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Это было обусловлено общественной активностью в процессе поправок. Но такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно, - добавил он.

Песков также подчеркнул, что никто не собирается устраивать "разбор полётов" регионам, которые показали наименьшую явку на голосование.

- Об этом не может быть речи! Никакой заказной явки или заказного результата нет и не было. И наоборот, основной критерий - предельная чистота и транспарентность голосования, - отметил представитель Кремля.

Напомним, накануне завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов, в результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов, ЦИК обещает это сделать завтра.

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